تجدد المظاهرات المناهضة لترمب بعدة مدن أميركية
شهدت كبرى المدن الأميركية الاثنين مظاهرات مناهضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي يوم احتفال البلاد بـ"يوم الرؤساء" ندد المتظاهرون بما سموها سياسات ترمب العنصرية والفاشية، ولا سيما في ملف الهجرة والحملة التي تقوم بها أجهزة الأمن الأميركية ضد المهاجرين غير الشرعيين.
ورفع المتظاهرون شعارات متعددة، منها "ترمب لست رئيسي" و"ترمب ستبقى تحت أنقاض الجدار الذي ستبنيه على الحدود مع المكسيك "و"أهلا وسهلا بالمهاجرين والمسلمين".
وتجمع متظاهرون من كل الأعمار والعرقيات في ساحة كولومبوس أمام فندق ترمب الدولي، وقرب سنترال بارك تعبيرا عن استيائهم من إدارة الرئيس الأميركي. وقالت ريما شتراوس إحدى المتظاهرات "إنه يؤذي بلدنا، نحن سنخسر بلدنا إن لم نفعل شيئا "وأضافت "ترمب لن يستمع إلينا، لكن إذا تظاهر الناس العاديون في الشوارع فربما يصبح لدينا نوع من الثورة ضده، آمل ذلك".
وتستبق هذه المظاهرات أمرا تنفيذيا يتوقع أن يصدره الرئيس ترمب خلال هذا الأسبوع بشأن الهجرة وإجراءات السفر.
(وكالات)
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