ليندسي لوهان: موظفة بمطار لندن طلبت مني خلع حجابي

أعلنت الممثلة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان، تعرضها للتمييز العنصري، من خلال طلب خلع حجابها من قبل موظفة بمطار "هيثرو" في لندن.

وقالت لوهان خلال مشاركتها في البرنامج الصباحي على قناة " ITV" البريطانية، إن موظفة أمن بمطار "هيثرو" طلبت منها مؤخرا أن تخلع حجابها، لدى صعودها الطائرة للتوجه إلى نيويورك.

وأشارت إلى أنها لأول مرة عانت من التمييز خلال ذلك الحادث.

وأضافت: أن "موظفة الأمن طلبت مني خلع حجابي، وأنا خلعته. ولم يكن خلع الحجاب مشكلة. ولكنني خفت عندما شعرت بإحساس امرأة أخرى تنزعج من خلع حجابها وتكون مكاني. وأصبت بالصدمة أيضا حينها".

وأشارت إلى أن الموظفة التي طلبت منها خلع الحجاب اعتذرت منها بعد أن رأت اسم "ليندسي لوهان"، على جواز السفر.

وفي معرض ردها على سؤال "هل أنت مسلمة أم لا"، أضافت لوهان قائلة: "لا أريد أن أتحدث عن موضوع لم أنهه، لأن الحديث لن يكون صحيحا".

وأهدت نجمة هوليود الأمريكية الشهيرة، ليندسي لوهان، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلادة تحمل شعار "العالم أكبر من خمسة".

جاء ذلك خلال استقبال أردوغان، وعقيلته أمينة لها، في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن الإعلام، بحسب مراسل الأناضول.

ويرمز الشعار، إلى أن مصير العالم أكبر من أن يترك تحت تصرّف الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهو شعار لطالما ردده الرئيس التركي في أكثر من مناسبة، كدعوة إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وكانت تقارير إعلامية قد أوردت أنباء خلال الفترة الماضية، حول احتمال اعتناق لوهان الإسلام خاصة أنها ظهرت عدة مرات وهي ترتدي الحجاب، وحذفت سابقا جميع صورها من حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت بعدها عبارة "عليكم السلام"، كما شوهدت في صورة وهي تحمل نسخة من القرآن باللغة الانجليزية.

(الأناضول)