كنديات يقررن ارتداء الحجاب تعاطفا مع المسلمات
ولقيت فعاليات "اليوم العالمي للحجاب"، الذي يتم تنظيمه في كل أنحاء كندا منذ 2014، اهتماما مميزا في مدينة "فورت ماكموراي" بولاية "ألبيرتا".
وقال منظم الفعالية في "فورت ماكوراي"، "كيران مالك خان"، إن 7 سيدات كنديات جئن إليهم، وطلبن منهم إذنا من أجل ارتدائهن الحجاب.
وأضاف: "أطلقنا على الفعالية اسم أخوة الحجاب، وقد شعرنا بسعادة كبيرة حينما طلبوا منا إذنا لارتداء الحجاب".
وأوضح "مالك خان" أنهم قدموا إلى السيدات الكنديات معلومات حول الأحكام، التي يجب عليهن الالتزام بها، كون الحجاب يعتبر رمزا دينيا، مضيفا أنهن وعدن بالالتزام بجميع الأحكام.
وقالت "فانيسا ماكماهون"، إحدى السيدات اللاتي سيرتدين الحجاب، في تصريحات صحفية، إن "الأمر الذي دفعني إلى ارتداء الحجاب هو الهجوم الذي استهدف مسجدا (داخل المركز الثقافي الإسلامي) في (مدينة) كيبك (الشهر الماضي).. لقد قتل 6 مسلمين في كندا أثناء تأدية عبادتهم، لا يمكن القبول بوقوع مثل هذه الأحداث لا في بلادنا ولا في بلاد أخرى، الكل لديه الحق بتطبيق دينه في جو من السلام".
من جهة أخرى، قامت مئات السيدات بدعم المسلمين في إطار فعالية "اليوم العالمي للحجاب" في "فورت ماكموراي"، عبر زيارتهن للمنصات التعريفية، التي افتتحت في المراكز التجارية بالمدينة، وارتدت بعضهن الحجاب هن وبناتهن.
وقدم منظمو الفعالية في هذه المراكز معلومات عبر منشورات وعروض مرئية عن الإسلام، واشترت بعض السيدات الحجاب فيما تم إهداءه لبعضهن.
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