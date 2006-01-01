خادم الحرمين: السعودية تقف بكل إمكانياتها لنصرة القضايا الإسلامية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ان المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكانياتها لنصرة القضايا الإسلامية ومعالجة التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي.

واكد الملك سلمان خلال حفل عشاء اقامه الملك الماليزي محمد الخامس يوم امس الاحد حرص المملكة على التعاون مع ماليزيا والتنسيق معا لخدمة الاسلام والمسلمين.

واشاد بعمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والتعاون المثمر بينهما في جميع المجالات معربا عن ارتياحه لما وصلت اليه من مستوى مرموق.

من جهته اكد ملك ماليزيا أهمية التعاون السعودي الماليزي تحت إطار منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة التحديات التي تواجه الدول الاسلامية.

ورحب الملك محمد بالعاهل السعودي في زيارته الرسمية الاولى لماليزيا معربا عن تطلع بلاده الى تعزيز العلاقات "التاريخية" مع السعودية الى أعلى المستويات.

بعد ذلك قلد ملك ماليزيا خادم الحرمين الشريفين وسام (التاج) الذي يعد أعلى وسام ملكي في ماليزيا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل الى ماليزيا يوم امس الأحد في مستهل جولة آسيوية تقوده الى كل من اندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين وجزر المالديف والاردن.

وتعد زيارة الملك سلمان إلى ماليزيا هي الاولى منذ توليه مهام منصبه عام 2015 وتأتي بعد زيارة قام بها الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 فيما زار الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ماليزيا عام 1970. (كونا)