كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية واليابان تحتج
أطلقت كوريا الشمالية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أربعة صواريخ بالستية، سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية لليابان، مما دفع الأخيرة إلى تقديم "احتجاج قوي"، معتبرة هذا الإطلاق تهديدا لأمنها القومي.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمام البرلمان إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ اجتازت مسافة ألف كلم تقريبا، وإن ثلاثة منها سقطت في "المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلادنا".
وأضاف أن طوكيو قدمت "احتجاجا قويا" لكوريا الشمالية، وأن إطلاق الصواريخ "يظهر بوضوح أدلة على وجود تهديد جديد من كوريا الشمالية"، مؤكدا أنه سيعقد جلسة لمجلس الأمن القومي لبحث هذه التطورات.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوغا إن إطلاق الصواريخ يشكل "تهديدا خطيرا للأمن القومي لبلادنا"، بينما قال مسؤولون يابانيون إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بسفن أو طائرات بعد عملية الإطلاق.
من جهتها قالت كوريا الجنوبية إنه من غير المحتمل أن تكون الصواريخ الأربعة -التي أطلقت من منطقة تونغتشانغ ري- صواريخ عابرة للقارات، وإن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيد ذلك.
وبدوره، قال مسؤول أميركي اشترط عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة اكتشفت نشاطا يتعلق -فيما يبدو- بإطلاق صواريخ في كوريا الشمالية، ولكنه امتنع عن تقديم تفاصيل.
وكانت كوريا الشمالية قد هددت باتخاذ "إجراءات انتقامية قوية" بعدما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأربعاء الماضي تدريبات مشتركة، حيث وصفتها بأنها استعداد لحرب ضدها.
(وكالات)
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