واشنطن تهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيليرسون، أمس الأربعاء، إن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "ما لم تطبق إصلاحات ملموسة".
جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير الأمريكي إلى 8 منظمات حقوقية غير حكومية مرتبطة بالأمم المتحدة، وحثها فيها على العمل على إصلاح المجلس، وفق ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إنه سيكون من الخطأ أن تخرج واشنطن من المجلس، مضيفاً: "من المهم أن تبقى كل دولة على رأس مسؤولياتها".
كانت الولايات المتحدة عبرت، في أكثر من مناسبة، عن اعتراضها على عمل المجلس الأممي، بسبب انتقاداته اللاذعة لإسرائيل، ولاستيعابها دولاً "ذات سجلات إنسانية ضعيفة"، وفق زعمها.
ومن أبرز المنظمات الثمانية التي تلقت رسالة تيليرسون؛ "حملة عالم أفضل"، و"الحرية الآن"، و"جمعية الأمم المتحدة في الولايات المتحدة".
ويتكون مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من ممثلي 47 دولة، يتم اختيارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاث سنوات.
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