الادعاء في كوريا الجنوبية يسعى لاعتقال الرئيسة المعزولة باك

سول (رويترز) - قال ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنهم سيسعون لاستصدار أمر اعتقال للرئيسة المعزولة باك جون هاي ليتم احتجازها في زنزانة لمدة تصل إلى 20 يوما على ذمة التحقيق معها بتهم بالحصول على رشا من شركات كبرى .

وعزلت باك (65 عاما) من منصبها بعد أن أيدت المحكمة الدستورية تصويتا برلمانيا على مساءلتها هذا الشهر. وأصبحت أول رئيس منتخب ديمقراطيا في كوريا الجنوبية يعزل من منصبه.

واتهمت باك بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون-سيل للضغط على شركات كبرى لتقديم تبرعات لمؤسستين دعمتا المبادرات السياسية للرئيسة السابقة.

ونفت هي وتشوي ارتكاب أي مخالفات.

وقال مكتب الادعاء في إعلانه عن السعي لاستصدار أمر الاعتقال إن هناك مبررا للاشتباه في أن باك ستسعى لتدمير أدلة.

واستجوب مدعون باك لمدة 14 ساعة الأسبوع الماضي.

وإذا تم اعتقال باك فسيكون أمام الادعاء ما يصل إلى 20 يوما لمواصلة التحقيقات ثم توجيه اتهامات ضدها.

ولم يتضح متى ستعقد المحكمة جلسة لنظر طلب الاعتقال.

وقد تواجه باك عقوبة السجن لمدة تزيد على عشر سنوات إذا أدينت بتلقي رشا من رؤساء شركات كبرى من ضمنهم جاي واي.لي رئيس مجموعة سامسونج. وينفي لي تهمة تقديم رشا مقابل محاباة سامسونج.