ارتفاع ضحايا فيضانات بالصين إلى 56 قتيلًا و22 مفقودًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تجتاح مناطق جنوب الصين والناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الماضية إلى 56 قتيلا و22 مفقودا حسبما أعلنت عنه السلطات الصينية أمس الثلاثاء.



وقد تسببت مياه الأمطار فيضان عدة أنهار وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق وتوقف حركة المرور. وأوضحت وزارة الشؤون المدنية الصينية بأن أكثر من 5ر9 مليون شخص تضرروا من مياه الفيضانات مشيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات الرئيسية في إقليم (هونان) الجنوبي إلى مستويات مثيرة للقلق مما أدى إلى انهيار عدة سدود.



وكانت السلطات المحلية في جنوب الصين قد أعلنت الأحد الماضي أن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يومين تسببت في فيضانات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإجلاء عشرات آلاف الآخرين.