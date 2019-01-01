انطلاق محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي



(رويترز) - اجتمع مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين وتعهدوا "ببدء العمل" في أول جولة كاملة من المحادثات الخاصة بشروط خروج بريطانيا من التكتل.



وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للصحفيين بينما كان يرحب به مفاوض الاتحاد ميشيل بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل "بدأنا بداية جيدة الشهر الماضي لكننا الآن ندخل في صلب الموضوع".



وأضاف "بالنسبة لنا، من المهم جدا أن نحقق تقدما جيدا الآن". وأجرى ديفيز أول يوم محادثات قبل شهر للاتفاق على جدول الأعمال بعد عام من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد. وقال ديفيز "حان الوقت لبدء العمل وإنجاح هذه المفاوضات".



وقال بارنييه "سندخل الآن في صلب الموضوع. نحتاج إلى دراسة مواقفنا ومقارنتها بهدف تحقيق تقدم جيد".



وامتنع الرجلان عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل. وذكر بارنييه أنهما سيطلعان وسائل الإعلام على التفاصيل يوم الخميس بعد أن يبحث فريقاهما عدة موضوعات على مدى أربعة أيام.