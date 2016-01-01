صهر ترامب: لم أتواطأ مع حكومة أجنبية
(رويترز) - قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض في بيان للجان بالكونجرس يوم الاثنين إنه "لم يتواطأ" مع روسيا أو يسعى للتواصل مع موسكو من خلال قنوات خلفية العام الماضي.
وقال كوشنر في بيان مكتوب صدر قبل مثوله أمام جلسات مغلقة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي "لم أتواطأ ولا أعرف أي شخص آخر في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية".
وقال كوشنر في بيان مكتوب صدر قبل مثوله أمام جلسات مغلقة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي "لم أتواطأ ولا أعرف أي شخص آخر في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية".
وأضاف "لم أقم باتصالات غير لائقة. لم أعول على أموال روسية لتمويل أنشطتي الاقتصادية في القطاع الخاص".
وأضاف "لم أقم باتصالات غير لائقة. لم أعول على أموال روسية لتمويل أنشطتي الاقتصادية في القطاع الخاص".
وذكر أنه "ربما تواصل مع أربعة مندوبين روس" خلال حملة 2016 وفترة الانتقال الرئاسي بعد فوز ترامب.
وذكر أنه "ربما تواصل مع أربعة مندوبين روس" خلال حملة 2016 وفترة الانتقال الرئاسي بعد فوز ترامب.
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