إردوغان: توقيع اتفاق لحصول تركيا على نظام صواريخ إس-400 الروسي
(رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا حققت تقدما بشأن خطط لشراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي من روسيا وإنه جرى توقيع اتفاق.
وأضاف خلال اجتماع مع مشرعين من حزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع للحزب في البرلمان "اتخذنا خطوات ووقعنا اتفاقا مع روسيا بخصوص صواريخ إس-400، وإن شاء الله سنرى صواريخ إس-400 في بلادنا".
وأضاف خلال اجتماع مع مشرعين من حزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع للحزب في البرلمان "اتخذنا خطوات ووقعنا اتفاقا مع روسيا بخصوص صواريخ إس-400، وإن شاء الله سنرى صواريخ إس-400 في بلادنا".
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