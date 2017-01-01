صادرات تركيا ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017



قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي يوم الثلاثاء إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017 وإن هدف 2018 هو بلوغ 170 مليار دولار.



وقالت رابطة المصدرين الأتراك إن الصادرات التركية زادت 1.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 12.07 مليار دولار في حين انخفضت الصادرات السنوية 0.9 بالمئة إلى 142.6 مليار في 2016.



كان زيبكجي يتحدث خلال مؤتمر في أنقرة.