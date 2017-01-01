السراج وحفتر بصدد الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في ليبيا



أفادت مسودة بيان أرسله مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس وزراء ليبيا فائز السراج والقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر بصدد الاتفاق على وقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات.



واتفق الرجلان اللذان من المقرر أن يلتقيا ماكرون عصر يوم الثلاثاء على "تفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب".



ومن المقرر أن يتعهد السراج وحفتر بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن اعتبارا من 25 يوليو تموز وتحت إشراف الأمم المتحدة.



ويتعهد الاثنان في مسودة البيان بالعمل على إدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية ونزع السلاح وتسريح باقي المقاتلين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية.