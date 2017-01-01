الكرملين: المصرفي الروسي الذي التقاه صهر ترامب لم يتصرف بتعليمات منا
(رويترز) - قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن المصرفي البارز الذي اجتمع مع جاريد كوشنر زوج ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفعل ذلك بناء على تعليمات من الكرملين.
واستجوب محققون من مجلس الشيوخ كوشنر يوم الاثنين بشأن اتصالاته بالروس في إطار تحقيق في تدخل محتمل للكرملين في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وقال كوشنر إنه اجتمع مع سيرجي جوركوف رئيس فنيش إكونوم بنك الحكومي الروسي يوم 13 ديسمبر كانون الأول.
وتنفي روسيا تماما أي تدخل من جانبها في الانتخابات الأمريكية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء ردا على سؤال عن اجتماع كوشنر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن جوركوف كان في الولايات المتحدة في إطار جولة ترويجية واجتمع مع ممثلين لجهات أمريكية في إطار عمله.
وتابع بيسكوف "هذه الاتصالات لا تحتاج لأي موافقة من الكرملين وبالطبع لم تجر بناء على تعليمات من الكرملين".
وأضاف أن "من الطبيعي" لرئيس بنك روسي كبير يقوم بجولة ترويجية أن يعقد العديد من الاجتماعات.
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