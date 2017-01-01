وزير الخارجية البريطاني ترامب أكثر حسما من أوباما في التعامل مع روسيا
دافع وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" عن تعامل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع روسيا مشيرا إلى أن مواقفه أشد حسما تجاه موسكو من سلفه "باراك أوباما".
وأثنى "جونسون" في خطاب ألقاه باستراليا على تعامل إدارة "ترامب" مع روسيا رافضا المزاعم بتقارب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين".
وأكد وزير الخارجية البريطاني على أن الإدارة الأمريكية كان لها ردة فعل إيجابية تجاه عدد من الأحداث حول العالم لاسيما في الشرق الأوسط، وهو أمر لم يشهده الكثيرون خلال حقبة الرئيس السابق "أوباما".
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