لافروف: نشعر باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة الحوار



(رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأحد أنه يعتقد أن زملاءه الأمريكيين مستعدون لمواصلة الحوار مع موسكو حول قضايا مهمة على الرغم من توتر العلاقات الثنائية وفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.



وقال لافروف عقب ما وصفه باجتماع مطول مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش مؤتمر دولي في مانيلا " شعرنا باستعداد زملائنا الأمريكان لمواصلة الحوار. أعتقد أنه لا بديل عن ذلك".