أمريكا واليابان وأستراليا تحث العالم على الضغط على كوريا الشمالية
(رويترز) - حثت الولايات المتحدة واستراليا واليابان المجتمع الدولي يوم الاثنين على الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أساليب التهديد والاستفزاز وفرض المزيد من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضدها بسبب تجاربها الصاروخية.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك في ختام اجتماعهم على هامش منتدى أمني إقليمي في مانيلا إن العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية يجب أن تنفذ بصرامة.
وأكدت الدول التزامها بالعقوبات وبتقديم المساعدة في تنفيذها بما في ذلك تقييد الصادرات.
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