الخالد يبحث مع وزيرة الدفاع الايطالية التعاون المشترك
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مساء أمس الثلاثاء بقصر بيان مع وزيرة الدفاع في جمهورية إيطاليا روبيرتا بيونتي والوفد المرافق لها أوجه التعاون المشترك.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي إن الوزير الخالد أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرة الى أن اللقاء بين الطرفين تطرق الى مناقشة الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.
حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور وسفير جمهورية إيطاليا لدى البلاد جيوسيبي سكونيا ميليو ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري. (كونا)
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