نظّمها أعضاء مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية
احتجاجات أمام البيت الأبيض ضدّ قرار حظر السفر
نظّم أعضاء مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية تظاهرة أمام البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إحتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بحظر سفر مواطني 8 دول إلى الولايات المتحدة.
وشارك في التظاهرة التي جرت الأربعاء، مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة، توافدوا إلى العاصمة من ولايات أمريكية عدة.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات تندد بقرار ترامب، وتعتبره استهدافًا للمسلمين بشكل خاص.
كما ردّد المتظاهرون شعارات تدعو إلى عدم منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، والتعامل معهم باحترام.
وبدأ المحتشدين أمام البيت الأبيض بالسير نحو فندق ترامب إنترناشيونال المقابل للبيت الأبيض، وتفرّقوا بعدها دون وقوع صدامات أو مشاحنات.
ووقّع ترامب، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن والعراق إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، كما يقضي بوقف برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، أصدر ترامب أمراراً جديداً استثنى من الحظر مواطني العراق "لدور بلادهم في محاربة داعش"، إضافة إلى حملة البطاقات الخضراء.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر ترامب نسخة ثالثة من حظر السفر شملت 8 دول.
وشمل حظر السفر الأخير، وضع قيود على سفر مواطني 8 دول إلى الولايات المتحدة، وهي: كوريا الشمالية، وفنزويلا، بالإضافة إلى تشاد وسوريا، والصومال، وإيران، وليبيا، واليمن.
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