كندا تخصص 9.5 ملايين دولار للروهنغيا وتعين مبعوثا خاصا للأزمة

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار للمسلمين الروهنغيا الذين فروا إلى بنغلاديش هربا من بطش الجيش والميليشيات البوذية في إقليم أراكان غربي ميانمار.

كما عيّن ترودو وزير مقاطعة أونتاريو السابق، "بوب راي"، مبعوثًا خاصًا إلى ميانمار، حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لـ"ترودو".

وقال ترودو: "كندا تشعر بقلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية والأمنية العاجلة فى إقليم أركان، وخاصة الاضطهاد الوحشي لشعب الروهنغيا".

وعبر بيانه، أعرب عن ثقته من أن خبرة "راى" الواسعة كمحام ومستشار ومفاوض ومحكم ومسؤول حكومي سابق ستساعد كندا فى العمل بشكل أكثر فعالية مع ميانمار.

من جانبه، توقع "راي" ألا تكون المهمة الموكلة له سهلة، مضيفًا في تصريحات صحفية أنه "لا يدعي أنه شخص يملك عصا سحرية".

ومن المقرر أن يغادر "راي" إلى ميانمار، الأسبوع القادم، لجمع الحقائق من المسؤولين هناك بشأن أزمة المسلمين الروهنغيا، وتقديمها على شكل تقرير إلى رئيس الوزراء.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهنغيا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.

ونتيجة لتلك المجازر والجرائم، فر 603 آلاف من المسلمين الروهنغيا من أراكان إلى بنغلاديش، حسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم"‎.