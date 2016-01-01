قال إنه من الخطأ ذكر الإسلام مع المنظمات الإرهابية
رئيس «الأركان التركية» يؤكد رفضه مصطلح «التطرف الإسلامي»
قال رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي أكار، الأربعاء، إنه من الخطأ ذكر الإسلام مع المنظمات الإرهابية.
وشدد أكار، على رفضه استخدام مصطلح "التطرف الإسلامي".
جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب، عقد بالقاعدة العسكرية الأمريكية "فورت بيلفوير" بولاية فيرجينيا الأمريكية، بمشاركة رؤساء أركان 73 دولة حول العالم، ومسؤولين عن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وآخرين عن الاتحاد الأوروبي.
وشدد أكار، خلال كلمته، على رفضه ذكر الإسلام إلى جانب المنظمات الإرهابية، وبذل جهود لمواجهة مثل هذه التصريحات.
وأشار إلى مكافحة بلاده لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، وأن الأخيرة حاولت تهديد الأمن القومي لتركيا (خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016).
ودعا للوقوف إلى جانب تركيا في مكافحتها لتنظيمي "غولن"، و"داعش" الإرهابيين.
بدوره، قال رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية جوزيف دانفورد، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب المؤتمر، إنه من أصعب جوانب مكافحة داعش، تتمثل بالقضاء على مفهوم هذا التنظيم.
وأضاف أنه من الأمور الأكثر أهمية في مكافحة مفهوم "داعش"، هي المؤلفات الإسلامية التي تستحق الاهتمام.
ولفت دانفورد، إلى أهمية وقوف العالم ضد دعاية التنظيم الإرهابي المذكور.
(واشنطن - الأناضول)
المواضيع الأكثر قراءة
الكويت تؤكد مواصلة عملها لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط
اكدت دولة الكويت مواصلة عملها من اجل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مشددة على موقفها المبدئي والثابت حول ما يختص ... التتمة
حكومة إقليم كردستان تعرض تجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مع الحكومة العراقية
أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانا عرضت فيه تجميد نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم الذي أجري الشهر الماضي ووقف إطلاق النار الفوري والبدء بحوار مفتوح ... التتمة
شركات الطيران تطبق القواعد الأمنية الأميركية الجديدة
قالت شركات طيران إن قواعد أمنية جديدة تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسري اعتبارا من يوم غد الخميس على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة. وتأتي ... التتمة
وفد (الفتوى والتشريع) يشيد بنتائج ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اشاد وفد ادارة الفتوى والتشريع بنتائج اعمال الندوة الدولية الثالثة في فيينا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الامم المتحدة ... التتمة