أزمة كتالونيا: مدريد ترحب بترشح زعيم الإقليم المقال في الانتخابات
قالت الحكومة الإسبانية إنها سترحب بمشاركة زعيم إقليم كتالونيا المقال، كارلس بوجديمون، في انتخابات الإقليم المرتقبة.
وقررت الحكومة المركزية في مدريد إجراء الانتخابات في كتالونيا لاختيار نواب البرلمان الإقليم في ديسمبر/ كانون أول.
وجردت مدريد إقليم كتالونيا من حكمه الذاتي بعدما صدق
ويدعو بوجديمون إلى تشكيل "معارضة ديمقراطية" لحكم مدريد المباشر.
وأدان تعليق الحكم الذاتي للإقليم، وتعهد بمواصلة "العمل لبناء دولة حرة".
وشهدت إسبانيا أزمة دستورية عاصفة منذ إجراء كتالونيا استفتاءً للانفصال، نظمته حكومة بوجديمون المؤيدة للانفصال، في وقت مبكر من هذا الشهر، وذلك في تحدٍ لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية الاستفتاء.
وتقول الحكومة الكتالونية إن 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، الذين بلغت نسبتهم 34 في المئة من الناخبين المسجلين، أيدوا الانفصال عن الدولة الأم.
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