مظاهرة «مليونية» ضد استقلال كاتالونيا

جانب من المظاهرة ضد استقلال كاتالونيا في برشلونة أمس (رويترز)

تظاهر مليون شخص في برشلونة، أمس، تأييداً لوحدة إسبانيا، بحسب تقديرات الإدارة المحلية التي تمثل مدريد في كاتالونيا. وقالت الشرطة البلدية من جهتها، إن 300 ألف شخص شاركوا في المظاهرة التي رُفعت خلالها آلاف الأعلام الإسبانية والكاتالونية، فيما أشار المنظمون، في نهاية المظاهرة، إلى أن عدد المتظاهرين بلغ 1.3 مليون.



وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، انتهت المظاهرة بهدوء بعدما سارت في قلب برشلونة رافعة بحراً من الأعلام الإسبانية والكاتالونية على وقع هتافات «بوتشيمون إلى السجن»، في إشارة إلى الرئيس الكاتالوني الانفصالي الذي أقالته مدريد الجمعة.



وبينما أكد أوريول جونكيراس نائب رئيس حكومة كاتالونيا المقال أيضاً، أمس، في مقال أن «بوتشيمون هو الرئيس وسيبقى» رئيساً للمنطقة، مؤكداً أنه لن يعترف بدوره بقرارات مدريد التي وضعت الإقليم تحت الوصاية، أكد وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين، وهو عضو في الحزب الفلامنكي الانفصالي، أن بلاده قد تمنح اللجوء لبوتشيمون، في دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة إسبانية. وقال فرانكين لمحطة «في تي إم» الناطقة بالفلامنكية إنه «أمر ليس بعيداً عن الواقعية (أن بلجيكا يمكنها حماية بوتشيمون) بالنظر إلى الوضع الراهن». لكن رئيس الوزراء البلجيكي قال إن طلب لجوء من بوتشيمون «ليس على الأجندة بالتأكيد». وأضاف: «طلبت من ثيو فرانكن عدم سكب الزيت على النار».



وعلى الفور، اعتبر الناطق باسم الحزب الشعبي المحافظ الحاكم في إسبانيا غونزاليس بونس في بيان تعليقات فرانكين «غير مقبولة». وتابع أن فرانكين «خرق مبادئ التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».