وفد أمريكي إلى ميانمار وبنغلاديش لبحث أزمة مسلمي الروهنغيا
أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وفداً من الوزارة توجه إلى ميانمار وبنغلاديش لبحث أزمة مسلمي إقليم أراكان.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الوفد يترأسه نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، سيمون هينشو، حيث سيجري مباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في ميانمار، وبنغلاديش خلال الفترة مابين 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري – 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأوضح البيان أن الوفد سيبحث مع مسؤولي البلدين، أزمة مسلمي إقليم أراكان، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وآخر أوضاع اللاجئين في بنغلاديش.
وأشار البيان أن الوفد سيزور مدينة كوكس بازار البنغالية، للإطلاع على أوضاع اللاجئين من مسلمي الروهنغيا الذين فروا من إقليم أراكان في ميانمار.
وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أطلقت ميانمار حملة أمنية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومليشيات بوذية، ارتكبت خلالها جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهنغيا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.
ونتيجة لتلك المجازر والجرائم، فر 604 آلاف من المسلمين الروهنغيا من أراكان إلى الجارة بنغلاديش، حسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.
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