انطلاق أول رحلة قطار من باكو الأذرية إلى قارص التركية

محملة بقمح قادم من جمهورية كازاخستان

انطلقت أمس الاثنين أول رحلة قطار من ميناء ألات شرقي العاصمة الأذرية باكو، إلى ولاية قارص التركية مرورا بالعاصمة الجورجية تبليسي، محملة بقمح قادم من جمهورية كازاخستان.

وتأتي هذه الرحلة بعد حفل افتتاح خط سكة الحديد الذي أطلق عليه اسم "طريق الحرير الحديدي" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذري إلهام علييف ورئيس وزراء كازاخستان باقيتجان ساغينتاييف، ورئيس وزراء أوزباكستان عبد الله أريبوف، ورئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيريكاشفيلي.

ويبلغ إجمالي طول مشروع "طريق الحرير الحديدي" 838 كيلومتر، 76 كيلو متر منه يمر من الأراضي التركية و259 من الأراضي الجورجية و503 من الأراضي الأذرية، ويعد المشروع بحسب القائمين عليه حلقة أولى ستمتد من العاصمة الصينية بكين حتى العاصمة البريطانية لندن مرورا بمدينة إسطنبول.

ونقلت أولى الرحلات شحنة من القمح وصلت ميناء ألات الأذري، وسيتم نقلها إلى قارص التركية ثم إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للمشروع نقل مليون مسافر وحمولة تبلغ وزنها 6.5 مليون طن في العام الواحد، على أنّ يتم رفع القدرة الاستيعابية لها إلى 3 ملايين مسافر وحمولة بوزن 17 مليون مسافر مع حلول عام 2034.

تجدر الإشارة أنّ سكك الحديد التي تربط الصين بأوروبا تمر عبر روسيا، ومع دخول خط باكو-تبليسي-قارص الخدمة، ستختصر مسافة 7 آلاف كيلو متر، وستصل البضائع الصينية إلى أوروبا في غضون 15 يوما.

(الأناضول)