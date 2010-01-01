مقتل ثمانية أشخاص في حادث دهس بمدينة نيويورك الأمريكية

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون عندما اقتحم سائق شاحنة طريقا مخصصا للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية في حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

وأطلقت الشرطة النار على رجل في التاسعة والعشرين حين خروجه من السيارة وألقت القبض عليه.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن الرجل يدعى سيف الله سايبوف، وهو مهاجر قدم إلى الولايات المتحدة عام 2010. وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه يعيش في فلوريدا.

ووصف عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الحادث بإنه "عمل جبان يستهدف المدنيين الأبرياء".

وأضاف "نعلم أن هذا العمل يهدف إلى تحطيم روحنا. ولكننا نعلم ايضا أن أهل نيويورك أقوياء. أهل نيويورك يقاومون ولن تتأثر أرواحنا بعمل عنف أو بفعل يهدف إلى إثارة فزعنا".

وقال قائد شرطة نيويورك جيميس أونيل إن المصابين إصاباتهم "خطرة ولكنها لا تهدد الحياة".

ووصف أونيل وصف مجريات ما حدث قائلا:

بعد الساعة 15 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) دهست سيارة مستأجرة من متجر "هوم ديبو" المشاة وراكبي الدراجات الهوائية في ممر شارعي وست سترين وهيوستون ستريت.

ثم اصطدمت المركبة بحافلة مدرسية، واصابت شخصين بالغين وطفلين على متن الحافلة ثم توقفت.

خرج السائق حاملا ما يبدو أنه مسدسان وأدلى بتصريح "يتمشى مع الهجمات الإرهابية".

أطلقت الشرطة النار

عثر في منطقة الحادث على مسدس للطلاء ومسدس رشاش

وقال أونيل "كان القتلى والمصابون يمضون يومهم بصورة عادية، يتجهون إلى منازلهم العمل أو المدرسة أو يستمتعون بالشمس على دراجاتهم".

وأضاف "هذه مأساة مروعة للكثير من الأشخاص وللكثير من الأسر هنا في نيويورك وما حوالها".

وانتشرت السيارات المهشمة في موقع الحادث، الذي وقع بينما كان الكثيرون يحتفلون بالهالويين.

وقال شاهد، يُدعى يوجين، لشبكة "ايه بي سي" الإخبارية إنه رأى شاحنة بيضاء تتحرك بسرعة وتدهس عددا من الأشخاص.

كما قال إنه سمع دوي نحو تسع أو عشر طلقات نارية.

وقال شاهد آخر، قال إن اسمه فرانك، لقناة محلية إنه شاهد رجلا يركض وسمع خمس أو ست طلقات.

وقال "رأيت أنه يحمل شيئا في يده، ولكن لم أتبين ماهيته. ولكنهم قالوا إنه مسدس".

وأضاف "عندما أطلقت الشرطة النار عليه، بدأ الجميع في الفرار وسادت الفوضى نوعا ما. وعندما نظرت مجددا، كان الرجل مطروحا على الأرض".

وأطلع الرئيس دونالد ترامب على الحادث، حسبما قال البيت الأبيض. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز "نعرب عن مساندتنا لكل من تأثروا بالحادث".

وقال ترامب في تغريدة "في نيويورك، يبدو أن هناك هجوما آخر من شخص مجنون مريض. الأمن يتابع الموقف. ليس في الولايات المتحدة".

وقال ترامب في تغريدة منفصلة "لا يجب أن نسمح لتنظيم الدولة الإسلامية بالعودة أو بدخول بلادنا بعد هزيمتهم في الشرق الأوسط وغيره. كفى!"

(بي بي سي)