الخارجية الأمريكية تحث السعودية على العدالة والشفافية في محاكمات الفساد

الوليد بن طلال

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها حثت السعودية على إجراء أي مقاضاة للمحتجزين في إطار حملة شاملة على الفساد بطريقة ”عادلة وشفافة“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة لم تكن لديها معرفة مسبقة بالحملة على الفساد التي تكشفت في مطلع الأسبوع وأسفرت عن اعتقال العشرات بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال منهم الأمير الوليد بن طلال.

وقالت ناورت ”نواصل تشجيع السلطات السعودية على ملاحقة المسؤولين الذين تعتقد أنهم فاسدون قضائيا، ونتوقع أن تفعل ذلك بطريقة عادلة وشفافة“.

وأضافت ”ندعو حكومة السعودية إلى فعل ذلك“.

وقالت إن الولايات المتحدة تلقت تأكيدات من الحكومة السعودية بأنها ستفعل ذلك لكن مسؤولا أمريكيا آخر أبلغ الصحفيين في وقت لاحق بأنها أخطأت التعبير وأنهم لم يتلقوا تأكيدات من هذا القبيل.