موغيريني: ينبغي على واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

نريد أن نرى مواصلة الولايات المتحدة التزامها (بالاتفاق النووي) بالمستقبل

واشنطن - قالت المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الكونغرس والإدارة الأمريكية لضمان ألا تؤدي السياسة الأمريكية الجديدة تجاه إيران إلى انتهاك الاتفاق النووي التاريخي.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها أكدت خلال اجتماعات عقدتها مع مسؤولي الإدارة والنواب الأمريكيين، في واشنطن، الأسبوع الجاري، على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن، اليوم الثلاثاء، "نريد أن نرى مواصلة الولايات المتحدة التزامها (بالاتفاق النووي) بالمستقبل"، مشيرة أن "الاتحاد الأوروبي لديه مصالح أمنية في استمرار تطبيقه".

ولفتت الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط للتدخل في المناقشات داخل الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن "مراجعة الاتفاق مع إيران ليس خيارًا".

وأكتوبر/تشرين الماضي، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن بمعالجة "عيوبه". متوعدًا بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.

وأكد ترامب، عدم اعتزامه المصادقة على التزام إيران بالاتفاق النووي، الذي قال إنه "مليء بالعيوب، التي ستعمل الإدارة (الأمريكية) مع الكونغرس من أجل التعامل معها".

وأبرمت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.