بوتين: مستعدون لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن

خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة "آبيك" بفيتنام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، إن العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تزال في أزمة، مؤكدًا باللوقت ذاته استعداد بلاده "لطي هذه الصفحة، وفتح أخرى جديدة في العلاقات الثنائية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خلال مؤتمر صحفي بختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" التي عقدت بفيتنام على مدار أمس واليوم.

وأضاف أن روسيا "مستعدة لحل المسائل التي تهم الطرفين(واشنطن وموسكو)، بما في ذلك في المجال الاقتصادي"، بحسب موقع فضائية "روسيا اليوم" المحلية.

وحذر الرئيس الروسي، واشنطن من أن منع الشركات الأمريكية من العمل في روسيا سيلحق الضرر بالولايات المتحدة نفسها، وسيفسح المجال للمؤسسات المنافسة لتحل محلها.

وقال بوتين: "لقد منعوا، إكسون موبيل(شركة أمريكية متعددة الجنسيات)، من العمل في الجرف القاري بمنطقة القطب الشمالي".

واستطرد في ذات النقطة "وحرموها من نشاط مثمر وواعد كان سيزيد من قوة الولايات المتحدة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة هناك، ويجلب الربح والعائدات للخزينة".

وكانت واشنطن فرضت عقوبات ضد موسكو، إثر ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بالقوة في مارس/آذار 2014.

بالإضافة إلى مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة "آبيك"، إنه "يصدق عدم تدخل نظيره الروسي في انتخابات الرئاسة العام الماضي"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) تحقيقا على خلفية ادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وأوصلت ترامب للبيت الأبيض.

ومنتدى (أبيك)، يضم 21 دولة تطل على المحيط الهادئ، وتسعى قمته لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في المنطقة المذكورة.

وتأسس المنتدى عام 1989 تلبية للنمو الاقتصادي المتزايد للدول المطلة على المحيط الهادي