ترامب يدعو روسيا إلى التعاون مع بلاده من أجل القضاء على الإرهاب
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن اعتقاده بوجوب التعاون بين بلاده وروسيا من أجل القضاء على الإرهاب وإنهائه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لترامب مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانغ، بالعاصمة هانوي.
وأشار إلى وجود العديد من الأزمات العالقة حول العالم، أهمها الأزمة السورية والأوكرانية والكورية الشمالية.
واعتبر الرئيس الأمريكي، أنّ حل هذه الأزمات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين واشنطن وموسكو.
وعن ادعاءات تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، قال ترامب إنه سأل نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن هذه المسألة، وأنّ الأخير نفى ضلوع بلاده فيها.
كما تطرق إلى علاقات بلاده التجارية مع البلدان الأخرى قائلاً: “نرغب في تجارة مبنية على أسس العدالة، وعلى جميع الدول أن تراعي القوانين الدولية في علاقاتها التجارية”.
وأضاف ترامب: “الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع كافة الدول التي تلتزم بالقوانين الدولية”.
وعقب الانتهاء من لقاءاته الرسمية في فيتنام، سيتوجه الرئيس الأمريكي، إلى الفلبين التي تعتبر المحطة الأخيرة لجولته الآسيوية التي تستغرق 13 يوماً.
وبدأ ترامب، جولته الأسيوية بزيارة اليابان، الأحد الماضي، وأتبعها بالتوجه إلى كوريا الجنوبية، التي أمضى فيها يومين، ومن ثمّ الصين، ويختتم جولته بزيارة فيتنام، ثمّ الفلبين.
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