ترامب: أحاول بجد أن أكون صديقًا لـ «كيم جونغ أون«
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يسعى بجد لأن يكون صديقًا لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ، وأن ذلك يمكن أن يحدث يومًا ما.
جاء ذلك في تغريدة كتبها ترامب، في حسابه على "تويتر"، فجر اليوم.
وكتب ترامب، الذي يقوم بجولة آسيوية حاليًَا في التغريدة: لماذا يسيء إليّ "كيم جونغ أون"، وينعتني بـ"العجوز"، رغم أني لم أصفه أبدًا بـ "القصير والسمين؟".
وتابع "حسنًا، سأحاول بجد أن أكون صديقه، وربما يوما ما سيحدث ذلك".
وبدأ ترامب، جولته الآسيوية بزيارة اليابان، الأحد الماضي، وأتبعها بالتوجه إلى كوريا الجنوبية، التي أمضى فيها يومين، ومن ثمّ الصين، ويختتم جولته بزيارة فيتنام، ثمّ الفلبين.
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