بحسب الإعلام العبري، فيما لم يصدر تعليق عن السلطات الإيرانية
إيران ترفض عرضا إسرائيليا لمساعدة ضحايا الزلزال
رفضت إيران عرضا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، بحسب الإعلام العبري.
ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم تحدد أسمائهم، أن إيران رفضت عرض إسرائيل المساعدة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية.
ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في رسالة مسجلة إلى مؤتمر الاتحاد اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عرض تقديم المساعدة لضحايا الزلزال في إيران والعراق.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "لقد رأيت صور الدمار في إيران والعراق عقب الزلزال هذا الأسبوع، ورأيت الصور المروعة للرجال والنساء والأطفال المدفونين تحت الأنقاض".
وتابع "بعد عدة ساعات أصدرت توجيهاتي بعرض المساعدة الطبية من خلال الصليب الأحمر لضحايا هذه الكارثة من العراقيين والإيرانيين".
والأحد الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر، مناطق شمالي العراق قرب الحدود الإيرانية، خلف 530 قتيلاً وآلاف الجرحى في إيران، فيما لقي 8 عراقيين مصرعهم وأصيب و535 آخرين.
واعتبر نتنياهو أن "ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني، مشكلتنا هي فقط مع النظام الاستبدادي الذي يتخذ منهم رهائن ويهدد بتدميرنا".
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله "كجزء من استراتيجية دائمة، فإن نتنياهو يتواصل مباشرة مع الشعب الإيراني ويوضّح الفرق بين الشعب والنظام (الإيرانيين)".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي (لم يذكر اسمه) "لقد اتصلت إسرائيل مع الصليب الأحمر بغرض تقديم المساعدة الإنسانية، ولكن تم رفض هذا العرض بشكل فوري وهو ما يظهر الوجه الحقيقي للنظام المتشدد في إيران".
ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليقاً حول ما أورده الإعلام العبري بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة أن إيران لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما يعتبر نتنياهو النظام الإيراني "العدو الأول لإسرائيل".
(الأناضول)
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 61 سنتا ليبلغ 48ر59 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 61 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 48ر59 دولار أمريكي مقابل 09ر60 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو يرتفع إلى 356ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 302ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
زعيمة ميانمار تواصل صمتها رغم الانتقادات الدولية للانتهاكات بحق الروهنغيا
تواصل زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة "نوبل للسلام"، صمتها إزاء الانتهاكات، التي يتعرّض لها مسلمو الروهنغيا، رغم كل ردود ... التتمة
موسكو: اتهامات لندن لنا غير مسؤولة ولا أساس لها
ردًا على اتهام رئيس الوزراء البريطانية، تريزا ماي لروسيا بـ"تهديد النظام العالمي" ... التتمة