ميركل تعرب عن أسفها لعدم التوصل لحل في مفاوضات تشكيل الحكومة

أنجيلا ميركل

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أسفها لعدم التمكن من التوصل لحل مشترك في مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد، وذلك تعقيبا على انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأكدت ميركل في تصريحات صحفية الليلة الماضية، أنها فعلت ما بوسعها من أجل التوصل لحل في المفاوضات التي بدأت قبل أربعة أسابيع.

وقالت ميركل إنها ستبحث الأمر الاثنين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ومن ثم "سنرى كيف ستتطور الأمور"ّ، وأكدت أنها ستفعل ما بوسعها من أجل إدارة البلاد في هذه الأوقات العصيبة.

وأعلن الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط)، في وقت متأخر مساء الأحد، الانسحاب من مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا، واضعا البلاد أمام خيار اجراء انتخابات جديدة.

وقال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان، نيلز دروسته في تصريحات صحفية مقتضبة "نحن ننسحب من المفاوضات"، حسب ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية الخاصة على موقعها الإلكتروني مساء الأحد.

بدوره، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، في تصريحات صحفية لاحقة إن "الأحزاب المشاركة في المفاوضات تفتقر إلى الأفكار المشتركة والثقة المتبادلة".

وتابع "لا يمكنني أن ألوم أي حزب على تمسكه بمبادئه وأفكاره"، مضيفا "أفضل ألا نحكم على أن نحكم بشكل خاطئ".

وينهي ذلك الانسحاب مفاوضات استكشافية قادها الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، مع الحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر (يسار) منذ ١٨ أكتوبر/ تشرين أول الماضي للتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

ولم يكن أمام ميركل واتحادها المسيحي سوى خيار تشكيل ائتلاف حاكم مع الخضر والديمقراطي الحر بعد اعلان الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يمين وسط) الاتجاه للمعارضة، ورفض المستشارة التحالف مع حزبي البديل (يمين متطرف) واليسار (يسار متطرف).

وفي حال تمسك الحزب الديمقراطي الحر بانسحابه من المفاوضات فإن البلاد ستكون على موعد على الأرجح مع انتخابات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة.