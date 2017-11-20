ضبط مخطوطة نادرة للتوراة غربي تركيا

ضبطت قوات الأمن التركية مخطوطة أثرية نادرة للتوراة يعتقد أن عمرها سبعة قرون، منحوتة على جلد الغزال وبخط ذهبي في ولاية موغلا، غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الدرك تلقت معلومات استخبارية تفيد بوجود مهربي آثار يريدون بيع مخطوطة للتوراة، حيث تقمص أفراد من الأمن صفة المشترين وتواصلوا مع المهربين.

وأشارت المصادر أن أفراد الأمن توصلوا إلى اتفاق مع المهربين لشراء المخطوطة بـ 7.5 مليون ليرة تركية (نحو مليوني دولار أمريكي).

وأشارت المصادر أنه تم الاتفاق مع المهربين على تسليم المبلغ وأخذ المخطوطة في منطقة ساحلية بقضاء “سيد كمر” التابع للولاية، حيث أوقفت قوات الأمن أربعة مهربين، إلى جانب ضبط المخطوطة.

وأضافت المصادر أن الموقوفين نقلوا إلى القصر العدلي بعد إنتهاء الإجراءات بحقهم في مقر قيادة قوات الدرك بالقضاء، في حين سلمت المخطوطة إلى مديرية متحف قضاء فتحية التابع للولاية.

(تركيا بوست)

