41 قتيلا.. حصيلة أولية لتفجير انتحاري استهدف مسجدا في نيجيريا
قال مصطفى لادان مسؤول الطوارئ في مدينة موبي التابعة لولاية "أداماوا" النيجيرية، إن 41 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح، الثلاثاء، في حصيلة أولية لتفجير انتحاري استهدف مسجدا شمال شرقي البلاد.
وأضاف لادان للأناضول: "عثرنا على 41 جثة، فيما نقلنا عشرات الجرحى إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع التفجير"، دون أن يوضح مدى خطورة الإصابات.
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الولاية عثمان أبو بكر للأناضول، إن "شابا يبلغ من العمر 17 عاما فجر نفسه في تمام الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي (04:20 ت.غ) في أحد المساجد عقب بدء صلاة الفجر بوقت وجيز".
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري، كما لم يصدر عن السلطات الرسمية بيان بهذا الخصوص.
(الأناضول)
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 70 سنتا ليبلغ 14ر59 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 14ر59 دولار أمريكي مقابل 44ر58 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي ... التتمة
بشار الأسد يلتقي بوتين في روسيا لبحث «فرص التوصل إلى تسوية«
أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره رئيس النظام السوري بشار الأسد، في منتجع سوتشي على البحر ... التتمة
مشروع قرار دولي لإحياء آلية التحقيق بالأسلحة الكيميائية بسوريا
تعمل أوروغواي والسويد على إعداد مشروع قرار بإحياء آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن سوريا، والتي انتهت ولايتها ... التتمة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر25 نقطة للسعري ليصل إلى 2ر6232 نقطة و 66ر4 نقطة للوزني و4ر13 ... التتمة