41 قتيلا.. حصيلة أولية لتفجير انتحاري استهدف مسجدا في نيجيريا

قال مصطفى لادان مسؤول الطوارئ في مدينة موبي التابعة لولاية "أداماوا" النيجيرية، إن 41 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح، الثلاثاء، في حصيلة أولية لتفجير انتحاري استهدف مسجدا شمال شرقي البلاد.

وأضاف لادان للأناضول: "عثرنا على 41 جثة، فيما نقلنا عشرات الجرحى إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع التفجير"، دون أن يوضح مدى خطورة الإصابات.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الولاية عثمان أبو بكر للأناضول، إن "شابا يبلغ من العمر 17 عاما فجر نفسه في تمام الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي (04:20 ت.غ) في أحد المساجد عقب بدء صلاة الفجر بوقت وجيز".

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري، كما لم يصدر عن السلطات الرسمية بيان بهذا الخصوص.

(الأناضول)