التاريخ سيذكر موغابي بأنه "مقاتل تحرري إفريقي، وأبا للشعب الزيمبابوي المستقل"
الاتحاد الإفريقي مرحباً بتنحي موغابي: قرار سيخلده التاريخ
رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، بتنحي روبرت موغابي عن رئاسة زيمبابوي، معتبراً أنه قرار "سيخلد في التاريخ".
وقال فكي، في بيان مساء الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن التاريخ سيذكر موغابي بأنه "مقاتل تحرري إفريقي، وأبا للشعب الزيمبابوي المستقل".
وأضاف أن قرار التنحي "سيخلد في التاريخ بوصفه عملاً من روح الحنكة السياسية، وسيعزز من الإرث السياسي لموغابي".
وأوضح البيان أن الاتحاد الإفريقي يدرك أن "شعب زيمبابوي أعرب عن إرادته بضرورة وجود انتقال سلمي للسلطة بطريقة تضمن المستقبل الديمقراطي لبلادهم".
ولفت أن استقالة موغابي "تمهد الطريق لعملية انتقالية، يملكها ويقودها شعب زيمبابوي".
وتعهد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعمل مع جميع قادة زيمبابوي في تحقيق تطلعاته المشروعة.
وقدم موغابي، الثلاثاء، استقالته من رئاسة زيمبابوي، بعد 37 عامًا من الحكم، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان جاكوب موديندا.
وجاءت استقالة موغابي بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم إجراءات عزله عقب انقضاء المهلة الممنوحة له للتخلي عن السلطة.
وأعلن في الحزب الحاكم الزيمبابوي، أن نائب الرئيس المقال، إمرسون منانغاغوا، سيتولى منصب رئيس البلاد، خلفًا لموغابي، في غضون 24 ساعة.
المواضيع الأكثر قراءة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر25 نقطة للسعري ليصل إلى 2ر6232 نقطة و 66ر4 نقطة للوزني و4ر13 ... التتمة
41 قتيلا.. حصيلة أولية لتفجير انتحاري استهدف مسجدا في نيجيريا
قال مصطفى لادان مسؤول الطوارئ في مدينة موبي التابعة لولاية "أداماوا" النيجيرية، إن 41 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح، الثلاثاء، في ... التتمة
الاتحاد الإفريقي مرحباً بتنحي موغابي: قرار سيخلده التاريخ
التاريخ سيذكر موغابي بأنه "مقاتل تحرري إفريقي، وأبا للشعب الزيمبابوي المستقل" ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4 سنتات ليبلغ 18ر59 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 18ر59 دولار أمريكي مقابل 14ر59 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي ... التتمة