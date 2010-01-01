(السكنية) تجري قرعة الدفعة الثانية على قسائم جنوب المطلاع (إن 4)
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 290 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 19 سبتمبر 2010.
وأضافت أن غدا الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 4) وتشمل 295 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على أصحاب الطلبات الاسكانية حتى 25 أكتوبر 2010.
ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).
وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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