بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر السعري بنسبة 41ر0 في المئة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها السعري 5ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 56ر6622 نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 في المئة.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 82ر0 نقطة ويصل إلى 63ر430 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 22ر1 نقطة ليصل إلى 98ر1000 نقطة بنسبة بلغت 12ر0 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 5ر62 مليون سهم تمت عبر 2777 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 16ر10 مليون دينار كويتي (نحو 22ر33 مليون دولار أمريكي).

وتابع بعض المتعاملين إفصاحا من بيت التمويل الكويتي بشأن الخبر الخاص ببيع حصته في شركتي الإنماء والخليج علاوة على افصاح نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (الكويتية لصناعة وتجارة الجبس) عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي.

كما تابع هؤلاء إفصاحا عن استقالة الرئيس التنفيذي في شركة (الكويت والخليج للنقل) علاوة على افصاح تنفيذ بيع اوراق مالية لصالح حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(الامتياز) و(ابيار) و(الافكو) و(زين) و(الاثمار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اغذية) و(وطنية م ب) و(شارقة ا) و(الخصوصية) و(انجازات) و(اسمنت) الأكثر ارتفاعا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (وربة ت) و(نفائس) و(المركز) و(اكتتاب) و(المستثمرون) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 29 شركة وانخفاض أسهم 63 شركة في حين شهدت أسهم 22 شركة ثباتا من إجمالي 114 تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 3ر10 مليون سهم تمت عبر 743 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 دينار (نحو 9ر17 مليون دولار). (كونا)