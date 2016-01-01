المبارك: ضرورة التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز الأولويات
واطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة الموجهة لسموه حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المتضمنة الإعراب عن التقدير لسموه حفظه الله ورعاه وللشعب الكويتي للحرص على الحفاظ على وحدة الصف العربي وبذل الجهد الصادق لقريب وجهات النظر بين الدول العربية فيما يخدم المصالح العربية العليا.
كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقد عبر فيها عن تثمين الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الكويت كشريك حكيم وثابت ولدورها القيادي في الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والاولويات الإنسانية كما أكد الرئيس الأمريكي في رسالته على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي عقد في واشنطن والتطلع إلى تحقيق المزيد من الخطوات المثمرة في جلسات الحوار القادمة لدعم مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة دعوة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لحضور مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 5 - 9 يونيو 2017 والمتمثل في الحفاظ على المحيطات والبحر والمياه البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
هذا وقد شرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والتي تركزت حول العلاقات الأخوية والروابط الحميمة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المجالات والميادين والتي تم خلالها التأكيد على موقف دولة الكويت المتضامن مع الأشقاء في مملكة البحرين تجاه كافة الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها لتعزيز أمنها واستقرارها.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش والذي أقيم في مملكة بلجيكا مؤخرا بهدف تحقيق التوافق الدولي لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي وتفكيك خلاياه.
واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات المقترحة لضمان نجاح منهج وضع أسقف للانفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى وقرر تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى التقرير الدوري لبرنامج إعادة تأهيل مشاريع البيئة للفترة من أكتوبر - ديسمبر 2016.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد ثمن المجلس الجهود التي قامت بها السلطات البحرينية مؤخرا بالقبض على مطلوبين في قضايا إرهابية كما استنكر المجلس حادثي التفجير الإرهابيين اللذين وقعا في منطقة السنابس وشمال المنامة بمملكة البحرين الشقيقة واللذين أسفرا عن إصابة عدد من رجال الأمن مؤكدا تأييد دولة الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة قوى الشر والضلال التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.
ومن جانب آخر فقد أدان مجلس الوزراء حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف مركز للشرطة في مدينة قسطنطينة شرق الجمهورية الجزائرية الشقيقة يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص الأبرياء مجددا موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره وأسبابه والذي ترفضه كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية. (كونا)
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