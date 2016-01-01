المبارك: ضرورة التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز الأولويات

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يترأٍس اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الأربعاء في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي: