مجلس الوزراء : تكليف المالية بتخفيض مستويات العجز بالميزانية العامة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء ـ بقصـر بيــان برئاسة سمــو الشيخ / جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيـخ / محمد العبد اللـه بما يلي :
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس / فرانسوا هولاند ـ رئيس الجمهورية الفرنسية ، المتضمنة دعوة دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمانحين ، المقرر عقده في العشرين من الشهر الجاري في متحف اللوفر لدعم الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي ، والذي سينظمه كل من الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة سويا .
ومن جانب آخر ، رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبلاد معالي السيد / محمد نواز شريف ـ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ، وقد أعرب المجلس عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في توثيق العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين ، متمنياً للضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد .
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح الخالد ـ حول نتائج المباحثات التي أجراها مع سعادة السيد / إسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن خلال زيارته للبلاد ، والتي تم خلالها استعراض آخر المستجدات في الجمهورية اليمنة والجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق .
كما اطلع مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن وضع اسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة بهدف ترشيد الإنفاق الجاري ، وتنمية الإنفاق الرأسمالي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية ، وتخفيض مستويات العجز بالميزانية العامة للدولة ، وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجـاح المنهج المقترح تحقيقا للأهداف المنشودة .
ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة .
كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد أشاد المجلس بالإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة ، وأعرب عن ارتياحه لما أعلنته المملكة مؤخرا بالكشف عن تنظيم إرهابي يضم 54 شخصا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية ، ودولة الكويت إذ تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب شقيقتها المملكة ومساندتها لكافة الإجراءات والجهود التي تسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه ، وتؤكد كذلك على أن هذه المخططات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فقط وإنما أمن كافة دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تدعو المجتمع الدولي إلى توحيد وتكثيف الجهود الجادة لمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة .
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