نواب كويتيون يدعون الى سن التشريعات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي

مجلس الأمة

دعا نواب في مجلس الامة الكويتي اليوم الاربعاء الى ضرورة سن التشريعات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي وتمكين الفرق الكويتية من المشاركة في المحافل الرياضية الاقليمية والدولية تحت علم البلاد.

وقال عدد من النواب في جلسة مجلس الامة الخاصة لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم بقانون في شأن الهيئات الرياضية ان الخطوة الاولى لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية تكمن في العمل على انهاء الخلافات الشخصية الداخلية بين مختلف الاطراف.

واجمعوا على ضرورة التنسيق مع الحكومة لوضع التشريعات اللازمة التي من شأنها رفع الايقاف الرياضي عن الكويت بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية اضافة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تمكين منتخب الكويت من المشاركة في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا التي ستجري يوم 23 يناير المقبل. واكد مجموعة من النواب النواب اهمية وضع مصلحة الكويت نصب الاعين لاعادة مشاركة الرياضيين تحت العلم الكويتي مشيرين الى خيبة الامل التي اصابت الرياضيين والشعب الكويتي جراء مشاركة رياضيي البلاد تحت العلم الاولمبي في دورة الالعاب الاولمبية التي اقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية العام الحالي.

وقالوا ان بعض المسؤولين والمتنفذين في بعض الاتحادات الرياضية تسببوا بالايقاف الرياضي لدولة الكويت مؤكدين ان العديد من الدول شهدت تدخلات حكومية واضحة ومع ذلك لم توقف الدول من قبل اللجنة الاولمبية الدولية لعدم ابلاغ اي طرف داخلي لدى هذه الدول بهذه التجاوزات. وبينوا ان النهوض بالرياضة والسعي الى تطويرها يأتي بسن التشريعات والقوانين المناسبة التي تنقل الرياضة من الهواية الى الاحتراف مستشهدين بما حققته الدول المتقدمة منذ تطبيقها الاحتراف وبروز اسماء العديد من الدول جراء اهتمامها بالرياضة رغم امكاناتها المحدودة.

وشددت مجموعة اخرى من النواب على ضرورة ان تتعهد الحكومة للجنة الاولمبية الدولية بتعديل القوانين المحلية من اجل عودة النشاط ورفع الايقاف عن الاتحادات الرياضية الكويتية لاسيما ان الرياضة تعد مجالا اساسيا ومهما من مجالات التنمية البشرية. واشاروا الى اهمية استغلال الانشطة الرياضية في غرس القيم وتعزيز السلوك النبيل لدى الناشئين والشباب ما ينعكس ايجابا على المجتمع مشددين على ضرورة وضع خطة طويلة الامد تتضمن اهدافا استراتيجية تنمي مواهب النشء وترفع في الوقت نفسه راية البلاد في مختلف المحافل.