المويزري للوزراء: أوقفوا العبث بالوطن وحقوق المواطن

شعيب المويزري

اكد النائب شعيب المويزري ان السلطة التنفيذية تتعمد تعطيل حصول آلاف الأسر الكويتية على بيت يأويهم وأطفالهم وتحاول حرمان المواطنين من الحصول علي حقهم في الوظائف وحتي المعاقين لم يسلموا من سوء الادارة، مضيفاً وبنفس الوقت تطالب الشعب بتحمل نتائج سوء إدارتها للمال العام عبر مايسمي الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف الي الإستيلاء علي ثروات الوطن وحلال الشعب وتحويلها الي شركات خاصة .



وقال المويزري سنُحَمِّل رئيس الحكومة وكل عضو من اعضاء السلطة التنفيذية أي مخالفة لأي نص من نصوص الدستور ويجب أن يتوقف العبث بالوطن وكل العبث بحقوق أي مواطن أو مواطنه ، مبيناً انه سيقف مع كل من يحترم واجباته تجاه الوطن والشعب