فهاد يسأل عن أسباب تأخير تنفيذ مشروع المطلاعي والخيران

عبدالله فهاد

وجه النائب عبدالله فهاد أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات عن السبب وراء عدم توقيع عقود مشروع المطلاع بوقت واحد والسبب في التباعد بين العقد والآخر، وعن موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا وهل يوجد مشاكل أو معوقات في التنفذ.



واستفسر فهاد عن موعد السماح بالبناء والتنفيذ للمواطنين الذين تم تخصيص الأراضي لهم على الورق، وعما إذا تم التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأن موعد إيصال التيار الكهربائي أم لا، وعن دور وزارات الخدمات بالمشروع وهل هم متعاونين وما هو الجدول الزمني الكامل للمشروع.



وتساءل فهاد عن مشروع مدينة الخيران السكنية، هل هو تبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكم عدد الوحدات السكنية في المشروع ومتى سيتم توزيعها، وكم مساحتها ولماذا تعطل العمل في المشروع ومن المتسبب في هذا التعطيل.



وطلب تزويده بالمشاريع الإسكانية المقبلة في جميع المحافظات ومتى سيتم البدء بها ومساحتها وكم عدد الوحدات الخاصة بكل مشروع وهل يوجد معوقات تحول دون البدء بها.