الغانم يشيد بقرار مجلس الامن بشأن الاستيطان الاسرائيلي

اشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بخطوة مجلس الامن الدولي اقرار مشروع قرار يطالب اسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة .

وقال الغانم في تصريح صحفي " ان قرار مجلس الامن اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على اسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي " .

وقال " يجب ان تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى ضاغطة في كافة المحافل والكيانات الدولية ومنها على سبيل المثال الاتحاد البرلماني الدولي التي نأمل من الدول الاعضاء فيه بالتحرك من خلاله من اجل كشف حقيقة نقض اسرائيل لكثير من بنود ميثاقه وضرورة اتخاذ عقوبات واجراءات عملية ازائه " .

وقال " برغم ان تلك الخطوات الدبلوماسية قد لا تكون كافية الا انها خطوة محل تشجيع ودعم من قبل كل القوى الحية لفضح الممارسات الاسرائيلية التي تتناقض مع كل المواثيق والاعراف الحقوقية الدولية " .