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الغانم يشيد بقرار مجلس الامن بشأن الاستيطان الاسرائيلي

6 hours 25 minutes ago
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مرزوق الغانم مرزوق الغانم