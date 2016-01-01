ثامر السويط يشارك في مقترحات تشكيل لجان حقوق الإنسان والظواهر السلبية والبدون
أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه لطلبات تشكيل عدد من اللجان المؤقتة بالتنسيق والتعاون مع عدد من النواب ، مثل لجان حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة الظواهر السلبية ، إضافة إلى لجنة للمقيمين بصورة غير قانونية "البدون".
وأكد السويط في تصريح صحافي ، أن تلك اللجان ضرورية لبحث قضايا وملفات مهمة بالنسبة للمجتمع الكويتي ، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش تلك الطلبات ويصوت عليها خلال جلسته بعد غدا الثلاثاء.
وأوضح أن لجنة الظواهر السلبية تتكون من خمسة أعضاء وتختص في دراسة وبحث الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، التي تظهر وتؤثر على التماسك الأمني والاجتماعي والقيمي للمجتمع الكويتي مثل ظواهر انتشار المخدرات والمسكرات والعنف الأسري وجرائم الأحداث وغيرها.
وبين أن للجنة في سبيل تحقيق أهدافها دعوة الأخوة المسئولين في القطاع الحكومي والأهلي والأكاديميين وغيرهم للحد من الظواهر السلبية والحد من أثرها على نسيج المجتمع الكويتي.
وأشار إلى أن لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تختص في بحث أوضاع أبناء هذه الفئة وإيجاد حلول لإنهاء معاناة هذه الفئة التي عاشت على أرض الكويت الطيبة وبين أفراد المجتمع الكويتي.
المواضيع الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 306ر0 واليورو يرتفع إلى 320ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 320ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
ثامر السويط يشارك في مقترحات تشكيل لجان حقوق الإنسان والظواهر السلبية والبدون
أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه لطلبات تشكيل عدد من اللجان المؤقتة بالتنسيق والتعاون مع عدد من النواب ، مثل لجان حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات ... التتمة
الجويسري يستقبل وفد بلدي لدولة قطر
استقبل نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بمكتبه نائب رئيس المجلس البلدي لدولة قطر الشقيقة حمد حمدان المهندي والوفد المرافق له على بن ناصر الكعبي ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 9ر23 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5700 نقطة و 01ر3 نقطة للوزني ... التتمة