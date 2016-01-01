الغانم: جلسة نصرة حلب لنصرة المستضعفين.. والحفاظ على وحدتنا الوطنية

مرزوق الغانم

شدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ضرورة تركيز الجلسة الخاصة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء على نصرة المستضعفين في حلب محذرا من ان تحول الجلسة الى سجال طائفي سيدفعه الى رفعها فورا.

واضاف في تصريح صحافي ان جلسة الثلاثاء ستبدأ بمناقشة جدول الاعمال المعتاد وسيتم رفعها عند الساعة الثانية ليتسنى بعد ذلك عقد الجلسة الخاصة لمناقشة اوضاع المستضعفين في حلب.

واوضح ان الجلسة الخاصة ستبدأ ببيان تتلوه الحكومة ومن ثم افساح المجال لكل نائب بأن يدلو بدلوه خلال مدة يحددها المجلس

واشار الغانم الى مخاوف الشارع الكويتي من تحول جلسة حلب الى سجال طائفي، معربا عن امله في ان يركز النواب على نصرة المستضعفين والا تتحول الجلسة الى سجال طائفي ، حفاظا على الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي .

وقال لا اتمنى ولا اعتقد ان الجلسة ستتحول الى سجال، لكن اذا انحرف الحديث عن هدف الجلسة وهو نصرة المستضعفين فسأرفعها مباشرة.

اضاف لا يمكن السماح بأن يكون مجلس الأمة معول هدم للوحدة الوطنية بل سيبقى معززا لها لأننا في امس الحاجة لهذه الوحدة في ظل الاوضاع الاستثنائية في المنطقة.