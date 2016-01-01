الخليفة: إلغاء قانون «حرمان المسيء» بداية لإصلاح ما أفسده المجلس السابق
دعا النائب مرزوق الخليفة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى استعجال مناقشة الاقتراح الذي تقدم به واقرته اللجنة التشريعية البرلمانية أول من امس في شأن الغاء قانون " حرمان المسيء" الى جانب اقتراحات تعديل قانون الجنسية والحبس الاحتياطي ورفع سن الاحداث والبصمة الوراثية والغاء القانون 20 لسنة 2016 في شأن زيادة الكهرباء والماء.
وقال الخليفة في تصريح صحافي ان الغاء هذا القانون السيء الذي يستهدف العزل السياسي لشخصيات وطنية سيكون بداية الاصلاح التشريعي الذي سيعمل من أجله المجلس الحالي لترميم الخراب التشريعي الذي احدثه المجلس السابق في كثير من القوانين معربا عن شكره لسرعة اقرار اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون الذي تقدم به لالغاء قانون " حرمان المسيء" .
وشدد الخليفة على ضرورة الاسراع في عمل اللجان البرلمانية لانجاز حزمة التشريعات الاصلاحية التي انطلق قطارها في المجلس الحالي وذلك للوفاء بالتعهدات التي قدمها النواب امام الشعب الكويتي الذي ينتظر من هذا المجلس انجازات ترى النور قريباً تزيل الحقبة التشريعية السوداء التي شهدتها الكويت في الفترة السابقة بوجود المجلس السابق الذي عبث بالحياة السياسية واساء للمؤسسة الديموقراطية.
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