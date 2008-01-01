أولويات لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة
أوضح مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين أن القضايا التي ستكون جاهزه على جدول اعمال الاجتماع المقبل هي الزراعة وبيع السيارات وبيع الـ 50% من بعض الشركات الحكومية وعقد شل والاموال المتثمرة في (كي جي ال).
وقال البابطين في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، ان المواضيع التي نحتاج موافقة المجلس على احالتها هي الحيازات الزاعية وميزانية هيئة الاستثمار للسنة المالية 2008/2007 و ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/ 2015، والتي تتضمن سوء استغلال المواقع الاستثمارية للنقل العام وسوء استغلال المواقع الاستثمارية للمشروعات السياحية وشركة بروجكتس وصرف مكافأة مالية للفريق القانوني في أسبانيا.
وبين ان اللجنة ستناقش ايضا مواضيع استاد جابر وجسر جابر والأوفست والبيئة والقرض الروسي والاستراحات والديزل.
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