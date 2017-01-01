الحجرف يستعجل "السكنية" التخصيص لمنطقة جنوب عبد الله المبارك

مبارك هيف الحجرف

طالب النائب مبارك هيف الحجرف الموسسة العامة للرعاية السكنية بالاسراع في فتح باب التخصيص في يناير لمنطقة جنوب عبدالله المبارك والتوزيع في شهر ابريل 2017 من أجل خدمة الطلبات القديمه 98-99 وماقبل ذلك .



ودعا الحجرف في تصريح صحفي بأن تكون المخططات الخاصة بالمنطقة نموذجية لتكون



جاذبة للسكن ولتحظي باقبال المواطنين عليها مشيرا الى ان ذلك سيساهم في تقليل فترة الانتظار التي ارهقت كاهل المواطن ويحقق كذلك مستقبل أفضل للاسر الكويتية المحتاجة للرعاية السكنية .



وبين الحجرف ان اكثر اصحاب الطلبات علي وشك التقاعد او ممن تقاعدوا بالفعل مايعني انهم بحاجة الي كفيل في بنك الانماء لكي يتمكنوا من بناء قسائمهم .



وقال الحجرف ان القضية الاسكانية تحظى باللاهتمام الكبير من قبل سمو امير البلاد - حفظه الله - وفي جميع المناسبات يؤكد سموه على هذه القضية مطالبا وزير الاسكان بسرعة التوزيع وعدم عرقلة هذه المشاريع