الشطي: تصويتي في التشريعية منسجم مع الدستور والشريعة

خالد الشطي

أكد عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن موقفه من التصويت على بعض الاقتراحات التي تم طرحها في اجتماع اللجنة الأحد كان منطلقا من قناعته المنسجمة مع نصوص الدستور فضلا عن ما ورد في الشريعة الاسلامية .



وأضف الشطي في تصريح إلى الصحافيين أن لغطا كبيرا دار حول نتائج الاجتماع ما استوجب التوضيح ، مشيرا إلى أنه رفض الاقتراح بقانون الخاص بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة لمخالفة الاقتراح للدستور.



وقال رفضت تعديلات بإضافة مواد جديدة على قانون حظر ترشح المسيء لعدم دستورية القانون وتعديلاته وتعارضه مع القرآن الكريم والسنة النبوية ، مضيفا أن الكثير من المقترحات الأخرى رفضتها وسجلت موقفي بعدم دستوريتها .



وحول القوانين الرياضية أوضح الشطي أنه وافق على المقترح الذي تم عرضه مع التأكيد على أن لا يتعارض مع حماية المال العام وأن تخضع الاتحادات الرياضية لرقابة الحكومة والمجلس من النواحي المالية .